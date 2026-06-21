Deportes Temuco y Concepción igualan 1-1 por el Grupo H de Copa Chile

Deportes Temuco y Deportes Concepción empataron 1-1 en un partido válido por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Chile, disputado en el Estadio Germán Becker durante este domingo.

La apertura de la cuenta fue para el cuadro del "Pije" a los 11 minutos de juego. Sebastián Molina sorprendió con un notable remate de larga distancia, desde aproximadamente 33 metros, para batir al portero visitante y adelantar a los locales en el marcador.

Sin embargo, los lilas encontraron la igualdad antes del descanso. A los 40 minutos, un tiro libre ejecutado por Jorge Henríquez encontró la cabeza de Norman Rodríguez, quien conectó un preciso frentazo con bote al suelo para establecer el empate definitivo.

En el complemento ambos equipos buscaron desnivelar el marcador, pero carecieron de eficacia en los metros finales, por lo que el resultado no volvió a moverse en el recinto temuquense.

Con esta igualdad, Deportes Temuco llegó a cinco puntos en el grupo, mientras que Deportes Concepción sumó su primera unidad en una zona que también integran Huachipato y Deportes Puerto Montt.

En la próxima fecha, el conjunto albiverde visitará a Huachipato en Talcahuano, mientras que los penquistas deberán trasladarse hasta el sur para enfrentar a Deportes Puerto Montt.

PURANOTICIA