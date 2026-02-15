Deportes Limache vence a O’Higgins y es líder momentáneo del torneo

Deportes Limache consiguió una importante victoria como local tras imponerse por 2-1 a O’Higgins, resultado que le permitió transformarse en el líder momentáneo de la Liga de Primera. El equipo dirigido por Víctor Rivero mostró solidez ofensiva y carácter defensivo para asegurar los tres puntos.

Luego de un inicio con leve dominio de la visita, el conjunto limachino golpeó primero a los 14 minutos. Una rápida transición por la derecha culminó con un preciso centro de Cristian Montecinos, que fue conectado de cabeza por Jean Meneses, quien venció la resistencia del arquero Omar Carabalí.

La reacción de O’Higgins fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Bryan Rabello apareció a espaldas de la defensa local, controló de pecho y con un disparo cruzado de zurda decretó el 1-1 parcial para los rancagüinos, devolviendo la incertidumbre al encuentro.

Tras el empate, el partido cayó en intensidad y ambos equipos privilegiaron la posesión del balón, con escasas llegadas de peligro. Recién en el inicio del segundo tiempo, Limache volvió a golpear, esta vez a los 51’, tras una proyección por la izquierda que terminó con un centro preciso y la definición de Daniel “Popín” Castro.

Con este triunfo, Deportes Limache alcanzó los 7 puntos y quedó como puntero provisional del campeonato, mientras que O’Higgins perdió su invicto y se quedó en 6 unidades. En la próxima fecha, los limachinos deberán visitar a Universidad de Chile en el Nacional, mientras que los celestes recibirán a Colo Colo en El Teniente.

