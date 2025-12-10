Deportes Limache va en busca del título de Copa Chile 2025 enfrentando a Huachipato

Este miércoles, a contar de las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, Deportes Limache y Huachipato disputan la gran final de la Copa Chile 2025.

El ganador no solamente se quedará con el título de la competencia, sino que obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Los de la región de Valparaíso lograron mantener la categoría y, en caso de ganar la Copa Chile, pasará de ir de Tercera División a Copa Libertadores en seis años.

El elenco "tomatero" eliminó en semifinales a Deportes La Serena con autoridad, pues venció por 2-0 en la ida y luego goleó por 6-1 en la vuelta.

La posible alineación de Limache sería con Matías Bórquez; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Francisco Romero, Bastián Silva; Daniel Castro, Luis Guerra, César Pinares; y Facundo Pons.

Por su parte, los de la región del Biobío, quienes terminaron novenos en el Campeonato Nacional, avanzaron a la final de la Copa Chile al vencer en semis a Audax Italiano, donde en la ida cayó por 1-0, mientras que en la revancha se impuso 4-2.

Para este cotejo, el elenco siderúrgico formaría con Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado, José Castro; Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda, Carlo Villanueva; Cris Martínez, Ezequiel Morales y Juan Ignacio Figueroa.

