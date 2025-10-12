Deportes Limache va en busca de la final de la Copa Chile: Partido clave ante La Serena

La semana pasada, en una espectacular definición, Huachipato dio vuelta la llave ante Audax Italiano y se clasificó para la final de la Copa Chile 2025.

Y este domingo el conjunto acerero sabrá su rival para dicha instancia puesto que, en La Serena, a partir de las 15 horas, el conjunto local definirá con Deportes Limache al segundo finalista del torneo.

Por ahora, la ventaja es para el conjunto tomatero porque en el partido de ida jugado hace un par de semanas, Limache se impuso 2-0 como local con goles de Luis Guerra y César Pinares.

La alineación que prepara el DT de La Serena Mario Sciacqua es con: Erwin Sanhueza; Nicolás Ferreyra, Andrés Zanini, Lucas Alarcón; Gonzalo Jara, Juan Fuentes, Manuel Rivera, Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Estaban Moreira y Jeisson Vargas.

Limache, en tanto, jugaría con Matías Borquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Yonathan Andía; Luis Guerra; Daniel Castro y Facundo Pons.

Quien resulte campeón de la Copa Chile se adjudicará la plaza de Chile 3 para la Copa Libertadores 2026.

