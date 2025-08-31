Deportes Limache se complicó en la tabla tras perder con un “gigante” Iquique

Electrizante. Emotivo. Simplemente para que los corazones terminaran latiendo aceleradamente.

Así logró Iquique superar a Limache por 2-1 y dejar la pelea por no descender al rojo vivo.

La lucha entre ambos equipos fue tensa desde el comienzo. Se notaba lo que se estaban jugando.

Limache logró descomprimirse algo luego de que César Pinares estableciera el 1-0 muy tempano (8’) con un zurdazo tras una jugada inventada por Luis Guerra.

Los locales, por el contrario, se mostraron cada vez más nerviosos más aún cuando, logrando incluso hacerse de la pelota, no parecían tener puntería o suerte para enrielar el partido a su favor.

Pero el DT Fernando Díaz -quien fue el objetivo de los gritos de la hinchada local al término del primer tiempo- echó a mano el arma habitual: la entrada de Steffan Pino para ir a buscar revertir la situación en la segunda etapa.

Y el atacante comenzó tempano a anunciar que su ingreso fortalecería el ataque iquiqueño con remates y cabezazos que rondaron la portería de Nicolás Peric.

Pino cumplió su parte porque a los 78’, tras un centro de César González, se elevó y consiguió el empate.

La otra parte la cumplió el tesón de los iquiqueños y la tremenda voluntad de Misael Dávila quien, cuando el partido moría, dio el triunfo y el oxígeno a los dragones celestes.

Nada está dicho aún. Iquique lo demostró.



Deportes Iquique (2)

Daniel Castillo; Matías Blásquez, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera (Hans Salinas, 46’); Antony Henríquez (Steffan Pino, 46’), Marcos Gómez (Matías Moya, 56’), Agustín Venezia (Diego Orellana, 87’), Misael Dávila; Enzo Hoyos (César González, 72’); Álvaro Ramos. DT: Fernando Díaz.

Limache (1)

Nicolás Peranic; Brian Torrealba, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Luis Guerra, Yonathan Andía, César Pinares (Nicolás Peñailillo, 92’); Luis Hernández (Misael Llantén, 57’), Facundo Pons y Yorman Zapata (Agustín Arce, 65’). DT: Víctor Rivero.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio. Tierra de Campeones.

Goles: César Pinares (L, 8’), Steffan Pino (IQ, 78’) y Misael Dávila (IQ, 94’).

Árbitro: Felipe González.

Público: 6.688 personas.

