Deportes Limache pega primero y manda en la Primera

Limache vive un momento histórico. El cuadro tomatero es el solitario líder de la Primera División del fútbol chileno y conversó con Puranoticia Matinal su principal rostro, su entrenador, Víctor Rivero, el técnico que ha encabezado un proceso que comenzó tres categorías más abajo y que hoy tiene al club en lo más alto.

“Este es el cuarto año. La verdad es que hoy tenemos la posibilidad de estar puntero. El año anterior fue el año de adaptación a la categoría y peleamos el descenso durante todo el campeonato, pero también fuimos finalistas de Copa Chile”, comenta el DT, recordando que el camino no siempre fue sencillo.

Rivero asumió cuando Limache militaba en la Segunda División Profesional. Lo ascendió a Primera B y luego a la máxima categoría, consolidando un proyecto deportivo que hoy sorprende al país. “Esto es un proceso que partió en Segunda Profesional, tres categorías abajo, y hoy estamos punteros del fútbol chileno y eso es lo que nos llena de orgullo”, afirma.

EL LAZO CON LA FAMILIA VILLEGAS Y UN LEGADO QUE CONTINÚA

Detrás del éxito hay una estructura familiar. La familia Villegas es la principal accionista del club y también propietaria de San Luis de Quillota, institución donde Rivero inició su carrera como entrenador.

“La familia Villegas es el principal accionista mayoritario del Club Deportes Limache. También son dueños de San Luis de Quillota, donde yo partí mi carrera como entrenador, donde mi suegro me dio la posibilidad hace 10 años y después pude hacer mi propia carrera”, explica.

El técnico además enfrenta un momento personal complejo tras la muerte de su suegro, César Villegas, patriarca de la familia. “Lamentablemente venía luchando hace dos años con un cáncer y lo perdimos hace un mes. No ha podido disfrutar de este momento y somos los encargados de llevar este legado”, señala.

Para Rivero, la clave del éxito tiene un componente emocional. “Creo que la pasión es lo principal. Saber que los dueños de la pasión son los hinchas. Hoy muchos equipos son de dueños extranjeros o empresarios y se ha perdido esa identidad”, reflexiona.

Y añade: “Con Limache es un tema más familiar aún porque el entrenador también es parte del equipo de trabajo y eso hace que haya una doble responsabilidad”.

FÚTBOL SIN CASA PROPIA

Pese al liderato, el club aún no logra consolidar su arraigo territorial. No entrena ni juega regularmente en la comuna que representa.

“Lo que nos está faltando es jugar en nuestra ciudad, entrenar en nuestra ciudad. Son pocos los clubes que llevan el nombre de su ciudad”, admite Rivero.

Actualmente el plantel entrena en complejos de La Calera y Quillota, mientras que solo las divisiones inferiores trabajan en Limache. “Es lamentable porque se ha creado una gran identidad, sobre todo con los niños de la comuna”, sostiene.

LA FORTALEZA DE QUILLOTA

Limache ejerce su localía en el estadio de Quillota, una cancha que el propio DT calificó como “la más dura”.

“No es la cancha más mala de Chile, es la cancha más dura”, aclara. “No es fácil jugar ahí por el desgaste de su carpeta. Es un estadio municipal donde se hacen eventos, y para el alto rendimiento es complicado”.

Sin embargo, esa dificultad se ha transformado en ventaja deportiva. “Es la más dura para los rivales, nosotros ya estamos acostumbrados. Logramos el ascenso con San Luis, con Unión La Calera y con Deportes Limache en esa cancha”, destaca.

SOÑAR EN GRANDE

El liderato abre inevitablemente la puerta a ilusionarse con el título. Rivero no rehúye el desafío. “Uno nunca debe ponerse metas bajas”, asegura. “Sabemos que para Limache es más difícil salir campeón que para otros equipos, pero tenemos el ejemplo de Coquimbo Unido y nadie te puede quitar el sueño”.

El próximo reto será ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. “No deja de ser la U, el equipo que mejor se reforzó para este año, pero están en un comienzo difícil y ahí debemos ver la oportunidad. Venimos en un gran momento y si llevamos el partido al escenario donde Limache se hace fuerte desde lo futbolístico, podemos hacer un gran partido”.

Con proceso, identidad y una convicción que mezcla familia y profesionalismo, Deportes Limache no solo lidera la tabla: lidera también la historia más llamativa del campeonato.

