Deportes Limache pasó por arriba de Colo Colo en la partida del torneo 2026

Una contundente actuación ofensiva mostró este sábado Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander, recinto que fue testigo de la sólida victoria por 3-1 de los pupilos de Víctor Rivero sobre un Colo Colo que sigue sin poder vencer al novel club.

Tras las dudas que dejó el equipo en su pretemporada en Uruguay, el Cacique tenía la difícil misión de reencontrarse con su mejor versión ante un cuadro rojinegro que no pudo vencer en todo el 2025, con un saldo de dos derrotas y dos empates.

Por si fuera poco, en los últimos días los albos sufrieron las partidas del delantero Lucas Cepeda al Elche y de Esteban Pavez a Alianza Lima. Además, tampoco pudieron contar con los suspendidos Javier Correa y Javier Méndez ni con el lesionado Cristián Zavala.



Un disparo de Víctor Felipe Méndez al poste en el primer minuto de partido ilusionó a la visita. Sin embargo, rápidamente el local impuso sus condiciones y tras un grosero error en la salida entre Jonathan Villagra y Leandro Hernández, Jean Meneses capturó la pelota dentro del área y abrió la cuenta con un zurdazo cruzado (11').

El conjunto limachino mantuvo la presión para provocar un nuevo yerro de la zaga rival y en una acción que partió en los pies de Meneses, Daniel Castro recibió dentro del área y envió un centro rasante que conectó "Takeshi" para aumentar las cifras en Valparaíso.

La felicidad de la parcialidad cervecera fue total poco antes de la media hora cundo los protagonistas de la segunda conquista volvieron a juntarse, aunque esta vez fue "Popin" Castro quien tras la confirmación del VAR celebró el 3-0.



Fernando Ortiz movió las piezas en la escuadra popular para afrontar el complemento y si bien sus pupilos generaron mayor peligro y contaron con algunas ocasiones para estrechar las cifras (49', 51', 65' y 66'), recién en el epílogo del cotejo lograron superar la resistencia del portero Matías Bórquez gracias a un diana de Maximiliano Romero (82').

Pésimo augurio para el combinado de Macul, que viene de un 2025 para el olvido y siguió llenándose de dudas en este inicio de año. Los tomateros, en cambio, sumaron muy buenas sensaciones y, de paso, dejaron atrás la derrota en semifinales de la Supercopa ante Coquimbo Unido.

El próximo sábado a las 20:30 horas, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Everton. Deportes Limache, en tanto, se trasladará hasta Chillán para medirse con Ñublense desde las 18:00 del domingo ocho.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Yerko González, Augusto Aguirre, Alfonso Parot; Joaquín Montecinos, Ramón Martínez, César Pinares (Misael Llantén, 85'), Marcelo Flores (Danilo Catalán, 80'); Daniel Castro, Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 85'), Jean Meneses (Flavio Moya, 85'). (DT: Víctor Rivero)

Colo Colo

Fernando de Paul; Matías Fernández (Jeyson Rojas, 66'), Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg (Cristián Riquelme, 75'); Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández (Yastin Cuevas, 45'), Maximiliano Romero, Francisco Marchant (Claudio Aquino, 45'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

