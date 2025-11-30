Deportes Limache le ganó a Unión La Calera y aseguró la permanencia en Primera División

En el mismo estadio Nicolás Chahuán Nazar que cobijó varios de sus encuentros, Deportes Limache -esta vez como visita- derrotó por la cuenta mínima a Unión La Calera y aseguró su permanencia en la Liga de Primera.

Con su triunfo de la semana pasada sobre Unión Española, los cerveceros llegaron a este partido dependiendo de sí mismos para asegurar la permanencia. Sin embargo, frente a ellos estaba un cuadro cementero que quería sacudirse de la goleada sufrida a manos de Colo Colo.

Los cerveceros tuvieron las ocasiones más claras de peligro en la primera fracción en los pies de Luis Guerra (5') y Facundo Pons (12'). El dueño de casa no se quedó atrás y en el minuto 33, Kevin Méndez reventó el travesaño con un tiro libre.



Sin embargo, el elenco limachino siguió presionando en campo calerano a lo largo del segundo lapso hasta que Guerra sacó un centro rasante por el sector derecho y con una magnífica definición de taco dentro del área chica, Daniel Castro convirtió el gol de la salvación para el Tomate Mecánico en su temporada de debut en la máxima categoría del fútbol chileno.

La victoria de hoy le permitió al conjunto rojinegro escalar hasta el 12° lugar con 28 puntos, solo uno por debajo de su rival de esta tarde, obteniendo cinco puntos de ventaja respecto a la zona de descenso a falta de una jornada para el final del torneo.

En el cierre de la Liga de Primera, Deportes Limache recibirá a Deportes La Serena, club aun comprometido con la parte baja de la tabla. Unión La Calera, en tanto, tendrá que visitar a Universidad Católica en el Claro Arena. Estos y otros tres partidos se disputarán el próximo sábado en simultáneo a contar de las 18 horas.

Unión La Calera

Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Michael Maturana (Felipe Yáñez, 78'); Camilo Moya (Alan Brítez, 83'), Enrique Méndez; Kevin Méndez, Ignacio Mesías, Franco Lobos (Axel Encinas, 70'); Sebastián Sáez (Leandro Benegas, 78'). (DT: Martín Cicotello)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Bastián Silva (Guillermo Pacheco, 90+1'), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz, Felipe Fritz; Luis Guerra, Francisco Romero, César Pinares, Daniel Castro (Danilo Catalán, 90+1'), Facundo Pons. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Felipe González

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

