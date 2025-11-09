Deportes Limache juega partido clave ante una necesitada Universidad de Chile

A contar de las 17:30 horas de este domingo, Universidad de Chile enfrentará en el estadio Santa Laura a Deportes Limache, en un encuentro que asoma como fundamental para las pretensiones de ambos clubes en los extremos de la tabla de la Liga de Primera.

Es que mientras el conjunto azul necesita de la victoria para no perderle pisada a Universidad Católica en la disputa por el Chile 2, el cuadro cervecero debe al menos empatar si quiere mantenerse fuera de la zona de descenso.

El Romántico Viajero viene de una revitalizante victoria sobre Everton a mitad de semana, resultado que le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas -incluida su eliminación en semis de Copa Sudamericana- y de paso, se metió nuevamente en la pelea por el último cupo directo para la fase de grupos de Copa Libertadores.

Para el enfrentamiento con el Tomate Mecánico, el técnico Gustavo Álvarez optaría por no mover ninguna pieza respecto del once inicial que se impuso el miércoles al elenco ruletero en Independencia.

Es decir, que la escuadra estudiantil saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Leandro Fernández, Lucas di Yorio.

El combinado rojinegro, en tanto, no podrá contar con su goleador Daniel Castro, quien recibió dos fechas de castigo por su expulsión ante Palestino, ni con el delantero colombiano Yorman Zapata, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia para el estratego Víctor Rivero es que volverá a estar disponible el volante César Pinares.

