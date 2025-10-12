Deportes Limache goleó a La Serena y se clasificó a la final de la Copa Chile

Deportes Limache hizo historia y se instaló en la final de la Copa Chile tras golear por 6-1 a Deportes La Serena (8-1 en el global), en el partido de vuelta de semifinales disputado en el estadio La Portada.

Apenas comenzado el encuentro, a los 3 minutos, se abrió la cuenta a favor de los “Tomateros” con un certero cabezazo de Facundo Pons, quien capitalizó un preciso centro de Daniel Castro.

El dominio visitante continuó, y a los 9’ llegó el segundo tanto. Tras un tiro de esquina ejecutado por César Pinares, el balón cayó en el segundo palo, donde Castro, libre de marca, conectó de cabeza para decretar el 2-0 parcial.

El descuento serenense llegó a los 23 minutos: luego de un córner servido por Jeisson Vargas, Juan Fuentes anticipó a la defensa limachina y con un buen frentazo marcó el 1-2 para los locales.



El complemento comenzó con un Limache muy eficaz. A los 54’, Castro firmó su doblete con un remate cruzado que estiró la ventaja. Solo dos minutos más tarde, Pons (56’) definió con potencia para establecer el 4-1 en el marcador.

El golpe anímico fue fuerte para La Serena, que además se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Fernando Dinamarca, quien vio la roja directa por una violenta infracción.

A los 70’, el venezolano Luis Guerra, una de las figuras del compromiso, aumentó la cuenta con un derechazo rasante. Minutos más tarde, Felipe Fritz, mediante lanzamiento penal, cerró la goleada con el 6-1 definitivo.

Como en la ida Limache ya había ganado por 2-0, el marcador global fue un contundente 8-1.

Con este resultado, Deportes Limache clasificó a la gran final de la Copa Chile, instancia donde se medirá ante Huachipato, que eliminó a Audax Italiano.

La definición única del certamen está prevista para la primera quincena de noviembre, en fecha aún por confirmar por la ANFP. El campeón obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, siempre y cuando el equipo se mantenga en Primera División.

