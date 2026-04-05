Deportes Limache golea a Unión La Calera y se apodera del liderato del Campeonato

Una exhibición de fútbol de alto nivel fue la que protagonizó esta tarde Deportes Limache, tras imponerse por un inapelable 4-0 a Unión La Calera en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Con este resultado, el conjunto local escaló hasta lo más alto de la Liga de Primera, arrebatándole momentáneamente el primer lugar de la tabla a Colo Colo.

El elenco rojinegro encaraba este compromiso con la misión de asaltar la punta del torneo, enfrentando a un cuadro cementero que, a pesar de mostrar una mejor cara en la Copa de la Liga, no ha logrado despegar en el Campeonato Nacional. La situación de los caleranos es compleja, ya que arriesgan caer a los últimos puestos dependiendo de lo que ocurra con su apelación por la resta de seis unidades debido a una presunta alineación indebida.

Desde el arranque, el dueño de casa impuso sus términos. Tras una llegada de Joaquín Montecinos a los 10', la apertura de la cuenta se concretó en el minuto 17. Un centro rasante desde la banda izquierda no pudo ser conectado con precisión por Gonzalo Sosa, pero el balón quedó a disposición de Daniel Castro, quien solo tuvo que empujarlo en la línea de meta para el 1-0.

Posteriormente, los locales administraron la ventaja moviendo el balón para desgastar a un opaco equipo calerano. Pese a que la visita registró varias aproximaciones e incluso superó a su rival en la estadística de tiros de esquina, no consiguió generar peligro real en la portería contraria durante la primera mitad.

En el segundo tiempo, la reacción de Unión La Calera nunca llegó. Deportes Limache mantuvo el dominio del juego y estiró la diferencia a los 53' a través de Joaquín Montecinos. El atacante recibió una asistencia de Jean Meneses y, aunque debió acomodarse para su pierna menos hábil, sacó un potente remate ajustado que dejó sin opciones al arquero Nicolás Avellaneda.

La única oportunidad clara para el forastero ocurrió a los 65', cuando un disparo de Alexander Pastene se estrelló en el horizontal. Sin embargo, el denominado "Tomate Mecánico" sentenció la historia a los 76 minutos con un tanto de Marcos Arturias. Ya en el cierre del encuentro, Flavio Moya (87') decretó el 4-0 definitivo.

Gracias a esta sólida actuación, los cerveceros alcanzan los 17 puntos y quedan a la espera de lo que haga Colo Colo mañana ante el colista, Deportes Concepción. En la otra vereda, los dirigidos por Martín Cicotello se estancan en la décima posición con apenas diez unidades.

En la próxima fecha, el sábado a las 20:00 horas, Deportes Limache visitará a un Palestino que llegará con el desgaste de su duelo en Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se medirá ante el "Conce" el lunes 13 a las 20:00 horas.

FICHA TÉCNICA

Deportes Limache: Claudio González; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; César Pinares (Misael Llantén, 68'), Ramón Martínez, Jean Meneses (Flavio Moya, 79'); Joaquín Montecinos (Vicente Álvarez, 79'), Gonzalo Sosa (Marcos Arturias, 68'), Daniel Castro (Carlos Morales, 79'). (DT: Víctor Rivero).

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Alexander Pastene; Joaquín Soto (Cristián Gutiérrez, 64'), Juan Manuel Requena, Camilo Moya (Joan Cruz, 45'); Kevin Méndez (Matías Campos López, 64'), Sebastián Sáez (Benjamín Argandoña, 88'), Bayron Oyarzo (Martín Hiriart, 88'). (DT: Carlos Galdames).

Árbitro: Diego Flores.

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota.

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