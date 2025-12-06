Deportes Limache gana y llega bien afinado a disputar la final de la Copa Chile

Limache había hecho la tarea de salvarse de la posibilidad del descenso la fecha pasada en la Liga de Primera al imponerse a Unión La Calera. O sea, estaba tranquilo, sin urgencias.

Y su rival, La Serena, si bien matemáticamente estaba aún comprometido en la lucha amarga por permanecer en Primera, tampoco estaba muy exigida para salir a buscar la victoria sin pensar.

Bajar era una posibilidad, pero no muy alta.

Por ello es que se dio el partido que se dio entre ellos y que fue de guante blanco, sin mayores riesgos por parte de uno y otro.

Lo que sí hay que decir que finalmente fueron los tomateros quienes se fueron más felices de la cancha de Quillota.

No sólo porque ganaron, una vez más con gol de Daniel Popín Rojas, esyta vez de lanzamiento penal, sino que también porque afinaron y preservaron a su equipo para la última batalla del año: la final de la Copa Chile que juegan este miércoles ante Huachipato y donde se disputa un pasaje a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

No había que urgirse tanto entonces…

Limache (1)

Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco, Mateo Guerra, Nicolás Peñailillo; Joaquín Plaza, Danilo Catalán (Francisco Romero, 90’), Dylan Portilla, Agustín Arce (Gonzalo Abán, 90’); Yorman Zapata (Daniel Castro, 83’), Francisco Plaza (Bastián Silva, 83’) y Felipe Fritz (Gonzalo Paz, 62’). DT: Víctor Rivero.

La Serena (0)

Eryin Sanhueza; Andrés Zanini, Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra; Jeyson Rojas, Sebastián Díaz (Martín Villarroel 90’), Sebastián Gallegos, Bryan Mendoza(Gonzalo Jara, 70’); Felipe Chamorro y Esteban Moreira (Daniel Cordero, 70’). DT: Mario Siacqua.

Liga de Primera (Fecha 30).

Estadio: Bicentenario Lucio Fariña.

Gol: Daniel Castro (L, 85’) de penal.

Árbitro Mario Salvo.

