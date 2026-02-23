Deportes Limache empató 2-2 con U. de Chile y mantuvo su invicto en el torneo nacional

Universidad de Chile empató a 2 en el Estadio Nacional ante el sorprendente Deportes Limache y sumó su cuarto duelo sin ganar en la Liga de Primera, plagándose de dudas para el Superclásico de la próxima semana ante Colo-Colo.

La seguidilla de malos resultados tenían al cuadro azul –y particularmente al técnico Francisco Meneghini– con la soga al cuello y, por lo mismo, realizó algunos ajustes al equipo para cambiar la imagen que dejó en los encuentros anteriores y de paso, comenzar a trepar en la tabla de ubicaciones.

En la otra vereda, los pupilos de Víctor Rivero atravesaban por un dulce presente, invictos en este inicio de torneo con dos triunfos y un empate, números que los tenían en la parte alta y con grandes posibilidades de recuperar el liderato si ganaban esta noche en el principal coliseo del país.

Los cerveceros arrancaron con todo el compromiso y tomaron por sorpresa a los locales con un pelotazo en largo que no atacó la defensa, siendo capturado por Daniel Castro, quien fusiló al portero Gabriel Castellón y silenció el reducto de Ñuñoa cuando el reloj apenas marcaba el quinto minuto de partido.

Pero los universitarios no se echaron a morir y levantaron paulatinamente su nivel hasta que en el 28', luego de varios acercamientos que no dieron resultado, Eduardo Vargas tocó sutilmente el balón para Javier Altamirano, que venía en carrera y metió un zurdazo rasante que no pudo detener el portero Matías Bórquez.

Fuera de esta acción, el primer tiempo no tuvo más emociones. Todo lo contrario al complemento, donde el portero limachino tuvo que ocupar las manos para atajar un cabezazo de Fabián Hormazábal que después sacaron desde la línea (50') pero nada pudo hacer cuando cuatro minutos más tarde Nicolás Ramírez se elevó en el aire para conectar un centro de Felipe Salomoni y darle la ventaja al dueño de casa.

El Tomate Mecánico no se dio por vencido y buscó por medio de Castro llegar a la paridad (60' y 78'). Y aunque "Popin" no pudo aumentar su cuenta personal, los rojinegros se encontraron con la igualdad en el 84', cuando Castellón manoteó a medias un centro, la zaga bloqueó un tiro de Augusto Aguirre y Yerko González estuvo atento para sentenciar el 2-2 definitivo.

Resultado amargo para el Romántico Viajero que sigue sin saber de victorias en el certamen y con solo tres puntos subió apenas hasta el 12° lugar. Por su parte, el combinado de la región de Valparaíso sostuvo su invicto llegando a ocho unidades para treparse en el tercer puesto.

Deportes Limache enfrentará el próximo sábado a Huachipato a contar de lasa 18 horas. Universidad de Chile, en tanto, saldrá a la cancha el domingo primero de marzo para medirse con Colo-Colo en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Felipe Salomoni (Israel Poblete, 70'); Lucas Assadi (Maximiliano Guerrero, 45'); Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero. (DT: Francisco Meneghini)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos (Carlos Morales, 72'), Ramón Martínez, César Pinares (Misael Llantén, 80'), Marcelo Flores (Axel Alfonzo, 87'); Daniel Castro, Gonzalo Sosa (Marco Arturia, 72'), Jean Meneses. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Fernando Véjar

Estadio: Nacional, Ñuñoa

