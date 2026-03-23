Deportes Limache consiguió un valioso empate en su visita a O'Higgins por Copa de la Liga

En el arranque del Grupo C de la Copa de La Liga, O’Higgins y Deportes Limache igualaron 1-1 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Tras un primer tiempo parejo y con pocas llegadas claras en ambas porterías, los segundos 45 minutos transformaron el encuentro en una disputa donde los dos equipos hicieron méritos para quedarse con la victoria.

El partido se abrió cuando los celestes transformaron su dominio en ventaja. A los 54’, el capitán Alan Robledo sorprendió con un potente derechazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Claudio González y estableció el 1-0.

La ilusión, sin embargo, se desvaneció pronto. El empuje de Limache encontró recompensa al minuto 68, cuando el árbitro, tras revisión del VAR, sancionó penal por una infracción de Miguel Brizuela. La responsabilidad recayó en Daniel “Popín” Castro, quien ejecutó con seguridad y decretó el definitivo empate.

O’HIGGINS (1): Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido, Benjamín Rojas; Juan Leiva, Francisco González, Alan Robledo (86’, Benjamín Pérez); Martín Sarrafiore (71’, Bastián Yáñez), Arnaldo Castillo (90’, Thiago Vecino) y Joaquín Tapia (71’, Rodrigo Godoy). DT: Lucas Bovaglio.

D. LIMACHE (1): Claudio González; Marcelo Flores, Axel Alfonso, Augusto Aguirre, Yerko González (64’, Ramón Martínez), Joaquín Montecinos (78’, Marcos Arturia); César Pinares, César Fuentes (60’, Jean Meneses), Flavio Moya (46’, Misael Llantén); Daniel Castro y Gonzalo Sosa (78’, Vicente Alvarez). DT: Víctor Rivero.

GOLES: 54’, Alan Robledo (O’H) y 70’, Daniel Castro (D. Limache, penal).

ÁRBITRO: Matías Assadi Quintana.

ESTADIO: El Teniente.

PURANOTICIA