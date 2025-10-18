Deportes Limache consiguió tres puntos de oro para seguir soñando con la permanencia

Deportes Limache volvió a hacerse fuerte en el estadio Lucio Fariña Fernández y venció por un cómodo 2-0 a Cobresal por la fecha 24 de la Liga de Primera, escapando de zona de descenso a falta de seis jornadas para el término de la competición.

El cuadro rojinegro, flamante finalista de la Copa Chile tras golear a Deportes La Serena, quería aprovechar el envión anímico de la victoria sobre los papayeros para salir de zona de descenso. Los albinaranjas, en tanto, necesitaban los tres puntos consolidarse en puestos de copas internacionales e ilusionarse con pelear por el codiciado "Chile 2" para Copa Libertadores.

Como ya es habitual cuando juega en el sintético quillotano, el elenco cervecero fue claro dominador del encuentro y luego de varias llegadas que no dieron resultado, Guillermo Pacheco apareció con un centro que no alcanzó a controlar el portero Alejandro Santander y el balón quedó servido para que Facundo Pons abriera la cuenta (29').



En el 38', el árbitro Nicolás Millas cobró penal para el dueño de casa y si bien en primera instancia el guardameta atajó el disparo de Daniel Castro, el colegiado obligó a repetirlo por invasión de área. Y en su segundo intento, "Popin" (43') no falló y fusiló al golero para ampliar las cifras.

El partido se le complicó a la visita amanecer del complemento, momento en que César Munder fue expulsado tras una imprudente infracción sobre Yonathan Andía que le valió la roja directa. No lo podía creer el técnico Gustavo Huerta. Iban apenas 18 segundos de la segunda mitad.

Aunque la escuadra limachina se encontraba en superioridad numérica y fue más constante con sus aproximaciones a portería, el forastero aprovechó los espacios que dejaban los locales y a través del expediente del contragolpe, hizo trabajar en un par ocasiones al cancerbero Matías Bórquez.

Gracias a esta victoria, el Tomate Mecánico trepó hasta el 13° lugar con 21 puntos, uno más que Unión Española, equipo que estaría perdiendo la categoría junto al colista Deportes Iquique (14). Por su parte, el conjunto legionario se mantuvo séptimo 38 con unidades.

Cobresal volverá a la acción el próximo domingo para enfrentar a Unión Española a partir de las 16 horas en la Región de Atacama. Deportes Limache, en tanto, afrontará un desafío mayúsculo cuando visite a Colo Colo en el estadio Monumental desde las 20:00 del lunes 27.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Yonathan Andía (Luis Hernández, 71'), Agustín Arce (Misael Llantén, 60'), César Pinares; Daniel Castro (Yorman Zapata, 60'), Facundo Pons (Felipe Fritz, 71'), Luis Guerra (Danilo Catalán, 81'). (DT: Víctor Rivero)

Cobresal

Alejandro Santander; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Christhofer Mesías; César Yanis (Milan Roki, 75'), Juan Carlos Gaete (Benjamín Ramírez, 62'), César Munder; Sergio Carrasco (Matías Sepúlveda, 62'). (DT: Gustavo Huerta)

Expulsados: César Munder (CSL, 46')

Árbitro: Nicolás Millas

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

