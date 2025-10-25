Deportes La Serena logra trabajado triunfo ante Audax Italiano en La Portada

El nerviosismo extremo con el cual convivió el DT Mario Scicqua los últimos 15 minutos del partido, habla a las claras lo importante que era para La Serena ganar su duelo ante Audax Italiano en La Portada.

Y el estratega argentino finalmente pudo respirar cuando el árbitro Nicolás Millas pitó el final del encuentro que terminó 2-1 favorable a los dirigidos del angustiado entrenador argentino.

En momentos de tensión extrema, con el fantasma del descenso como compañero, el cuadro local salió en búsqueda del gol desde el comienzo.

Con Fernando Dinamarca como apertura por la izquierda, y el criterioso manejo del balón por parte de Sebastián Gallegos, la escuadra granate se acercó al arco itálico y obligó a un par de buenas intervenciones del portero Tomás Ahumada.



El gol parecía rondar y llegó al filo del descanso merced a un lanzamiento penal de Jeisson Vargas luego de una falta sobre él de Jorge Espejo.

Igual los audinos pudieron haberse ido al descanso con algo mejor que una derrota ajustada ya que antes del tanto de la Serena (21’) pudo haber abierto la cuenta, pero Eduardo Vargas no pudo doblegar la resistencia del arquero Erwin Sanhueza en un penal cobrado a Nicolás Ferreyra sobre Luis Riveros.

Si bien los serenenses se tomaron con más calma el inicio de los segundos 45 minutos, igual alcanzaron a alargar la ventaja con otro penal bien rematado por Jeisson Vargas (54’).

Pero no fue suficiente para respirar tranquilo porque a los 61 minutos Franco Troyansky acercó las cifras, también con un penal, comenzado así la procesión interna del DT serenense.

El triunfo llegó y así La Serena completó 24 puntos que, por ahora, lo mantienen fuera de la zona de descenso.

Audax, en tanto, sufrió con la caída porque se quedó estancado en los 43 puntos que lo alejan de la opción de ser Chile 2 y llegar así a la Copa Libertadores 2026.



La Serena (2)

Erwin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Mathias Pinto (Andrés Zanini, 78’), Juan Fuentes (Sebastián Díaz, 46’), Manuel Rivera (Jayson Rojas, 93’), Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Jeisson Vargas (Gonzalo Jara, 93’); Esteban Moreira (Jhonatan Kauan, 59’). DT: Mario Scicqua.

Audax Italiano (1)

Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Daniel Piña, Oliver Rojas; Alessandro Riep, Marco Collao (Paolo Guajardo, 69’), Nicolás Orellana (Nicolás Aedo, 46’), Esteban Matus; Luis Riveros, Lautaro Palacios (Franco Troyansky, 46’) y Eduardo Vargas (Mario Sandoval, 78’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 25).

Estadio: La Portada.

Goles: Jeisson Vargas (LS, 45’ y 54’) ambos de penal y Franco Troyansky (AI, 62’) de penal.

Incidencias: Eduardo Vargas (AI, 22’) perdió un lanzamiento penal. (Desvió Erwin Sanhueza).

Árbitro: Nicolás Millas.

Público: 4.044 personas.

PURANOTICIA