Deportes La Serena apunta alto y negocia con mediocampista europeo

Luego de una temporada 2025 marcada por la irregularidad y la lucha por evitar el descenso, Deportes La Serena comenzó con fuerza la planificación del año 2026 y estaría a un paso de concretar un fichaje de alto impacto en el mercado de pases.

Según informó el periodista especializado César Luis Merlo, el conjunto granate tiene avanzadas negociaciones para incorporar al mediocampista argentino Gonzalo Escalante, quien se encuentra en condición de agente libre desde agosto pasado, tras finalizar su vínculo con el Cádiz de España.

Formado en Boca Juniors, Escalante desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol europeo, donde acumuló una década completa de experiencia, defendiendo camisetas de clubes como Catania, Eibar, Lazio, Deportivo Alavés, Cremonese y Cádiz, consolidándose como un volante de corte y buena salida.

En su último ciclo en el submarino amarillo, el argentino disputó 65 partidos oficiales, aportando seis goles y cuatro asistencias, números destacados considerando su rol principalmente defensivo en el mediocampo.

De concretarse su llegada, La Serena daría un golpe al mercado local, sumando experiencia internacional y jerarquía a un plantel que buscará alejarse definitivamente de la zona baja y competir con mayor solidez en la temporada 2026.

