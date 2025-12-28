Deportes Concepción va con todo por subcampeón de Argentina

Deportes Concepción sigue mostrando ambición en el mercado de fichajes y apunta a reforzar su plantilla con jugadores experimentados tanto nacionales como extranjeros. Tras sumar a futbolistas como Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia y Misael Dávila, el club ahora pone la mira en un volante que acaba de consagrarse subcampeón en Argentina.

Se trata de Adrián Fernández, mediocampista que militó en Racing Club durante la temporada de Clausura 2025. Fernández disputó 21 partidos y entregó dos asistencias, demostrando solidez en el medio campo y capacidad de adaptación a la máxima categoría del fútbol trasandino.

Según el diario Olé, Deportes Concepción se encuentra en la órbita del jugador, quien también es seguido por Central Córdoba y Chapecoense de Brasil. A pesar de no ser titular indiscutible en Racing, Fernández ha mostrado un crecimiento constante que ha llamado la atención de clubes extranjeros.

El técnico de Racing, Gustavo Costas, junto con la dirigencia, busca mantener al jugador en el plantel, valorando su adaptación y proyección dentro de la Primera División argentina. No obstante, Fernández no fue declarado innegociable, lo que abre la puerta a posibles negociaciones con el León de Collao.

Con la incorporación de Fernández, Deportes Concepción sumaría experiencia internacional y competitiva para enfrentar los desafíos de la Primera División chilena. El club del Biobío continúa consolidando un plantel equilibrado, con miras a una temporada ambiciosa y a mantenerse como protagonista en el torneo local.

