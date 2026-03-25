Deportes Concepción tropieza en casa y Lemma enciende las alertas: “Con un tiempo no alcanza”

Deportes Concepción no pudo hacerse fuerte de local y cayó por 3-1 ante Colo Colo en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Tras la derrota, el técnico del cuadro penquista, Walter Lemma, mandó un mensaje de atención a sus pupilos por los errores cometidos.

"Nos hacen un gol de pelota parada al final sin tener situaciones en contra, tuvimos aproximaciones. Los volantes se metían como interiores, el descenso de (Claudio) Aquino, controlamos bien el partido. El segundo tiempo se desarmó, es la realidad de un equipo que viene primero y otro que está último. La idea es mejorar", expresó el adiestrador del conjunto lila.

Sobre su proceso, que comenzó hace unos días al reemplazar a Patricio Almendra, sostuvo: "Hace muy poquito que estamos, con dos competencias encima. Entrenamos muy poco, uno va sacando conclusiones y viendo rendimientos. También queremos competir. Somos profesionales y la idea siempre es competir y salir a ganar. Veremos cómo hacer que el equipo ande cada vez mejor".

Además, aseguró: "Este club tuvo muchas idas y vueltas en su historia. Nosotros en principio tenemos que resolver esa situación y después terminar lo más arriba posible. Hoy es ilógico pensar en algo así, lo primero es mejorar".

Por último, Lemma sostuvo que deben "sostener el rendimiento e ir mejorando para lograr eso. Los partidos son de 95 minutos. Con un tiempo solo no alcanza".

PURANOTICIA