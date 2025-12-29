Deportes Concepción sumó un nuevo refuerzo internacional para el 2026

Tras concretar su anhelado regreso a Primera División para la temporada 2026, Deportes Concepción ha sorprendido a todos en este mercado de pases incorporando varios futbolistas pensando en no pasar zozobras en la máxima categoría del balompié chileno.

En ese sentido, el León de Collao se ha reforzado con algunos experimentados jugadores criollos como Leonardo Valencia, Cristián Suárez, Misael y Jorge Henríquez, además de algunos rostros más jóvenes como Aldrix Jara, Ethan Espinoza e Ignacio Mesías.

Además, sumó al portero brasileño César Dutra, campeón del mundo sub 20 en 2011 y ganador de la Copa Libertadores de 2019 con Flamengo, y ahora concretó el arribo del defensa uruguayo Norman Rodríguez, quien fue cedido por Carabobo de Venezuela hasta fines de 2026.

"ras consolidarse en el fútbol uruguayo defendiendo las camisetas de River Plate, Racing, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo, el jugador suma además la experiencia de haber competido en la última edición de la Copa Libertadores", destacaron desde la tienda lila.

Cabe recordar que previo al inicio de la competencia nacional, Deportes Concepción participará junto a Universidad de Concepción y Colo-Colo en el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

