Deportes Concepción se queda con uno de los mejores de 2025

Deportes Concepción logró su ascenso a la Liga de Primera y no quiere que su estadía sea efímera.

Por ello es que la escuadra que dirige Patricio Almendra se está armando y horas antes de la Nochebuena confirmó una contratación que golpea el mercado: la del volante Leonardo Valencia.

El jugador venido de Audax Italiano no sólo fue el segundo máximo artillero del torneo 2025 sino que una de las mejores figuras del campeonato, por lo que su llegada a la Octava Región se transforma en una de las más vistosas en lo que va en el período de pases en el fútbol chileno.

“Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena. Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos” fue la comunicación realizada por el club lila en sus redes sociales.

PURANOTICIA