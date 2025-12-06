Deportes Concepción queda sin plan para mitigar la altura y viajará con dos días de anticipación a Calama

Deportes Concepción enfrentará un obstáculo adicional en su duelo definitorio por el ascenso a Primera División. El equipo penquista, que este domingo disputará en Calama (20:15 horas) el encuentro de vuelta ante Cobreloa —tras igualar 1-1 en la ida— no pudo ejecutar su plan para reducir los efectos de la altura y deberá viajar este sábado al norte grande.

La dirigencia lila había diseñado un plan específico: llegar sobre la hora del partido para minimizar el impacto de los casi 2.300 metros sobre el nivel del mar en Calama. Sin embargo, ambas rutas evaluadas para concretarlo fracasaron.

La primera opción fue solicitar una aeronave militar para viajar el mismo día del encuentro. Pero la gestión fue descartada rápidamente, ya que la Contraloría General de la República exige un mínimo de 10 días de anticipación para el trámite, y el club presentó la solicitud fuera de ese plazo, quedando automáticamente sin posibilidad de aprobación.

El segundo intento consistió en contratar un avión charter privado, alternativa que tampoco prosperó. Aunque no se detallaron oficialmente los motivos, se estima que los altos costos asociados fueron determinantes para que la operación no pudiera concretarse.

Sin alternativas disponibles, Deportes Concepción debió optar por un vuelo comercial este sábado, partiendo desde Carriel Sur rumbo a Calama. Esto implicará que el plantel permanezca al menos dos días expuesto a la altura, justo lo contrario del plan inicial diseñado para minimizar el desgaste y los efectos fisiológicos que pudieran afectar su rendimiento.

El duelo definirá cuál de los dos equipos se convertirá en el segundo ascendido a la Liga de Primera 2026, en un encuentro donde los penquistas ahora deberán enfrentar no sólo al rival, sino también a la exigente geografía calameña.

PURANOTICIA