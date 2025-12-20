Deportes Concepción prepara su regreso a la máxima categoría tras 18 años

Patricio Almendra, director técnico de Deportes Concepción, expresó su satisfacción por el regreso del León de Collao a la Primera División después de 18 años de ausencia y afirmó que están trabajando intensamente para conformar un plantel competitivo. “Estamos construyendo un buen equipo que nos permita competir de manera sólida en Primera. Es un desafío importante, pero confiamos en poder lograrlo con esfuerzo y apoyo de todos”, indicó el estratega.

El DT explicó que actualmente se encuentran en proceso de cerrar la conformación del plantel, necesitando alrededor de 14 o 15 jugadores adicionales. Los futbolistas con contrato vigente se mantendrán, mientras que otros que finalizaron su vínculo están negociando su continuidad o han encontrado nuevos destinos. “La mayoría terminó contrato y la mayoría ha encontrado club, lo que es positivo porque hicieron bien las cosas en 2025”, agregó Almendra.

Respecto a los objetivos de la temporada entrante, el entrenador fue claro: el primer objetivo es mantener la categoría. “Lo que venga después será ganancia. Queremos vivir el fútbol con respeto y festejar con los equipos de Santiago de manera sana, como lo hicimos en la última parte del año”, subrayó.

Almendra también abordó la posibilidad de clasificar a copas internacionales, enfatizando que aún es prematuro. “Hoy estamos enfocados en competir y consolidarnos en la Primera División. Lo demás será un logro adicional para el club, los hinchas y todos los que formamos parte del proyecto”, concluyó el DT.

