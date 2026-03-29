Deportes Antofagasta escala en la tabla tras contundente triunfo ante Iquique

En el marco de la sexta jornada de la Liga de Ascenso, Deportes Antofagasta consiguió una victoria categórica frente a Deportes Iquique, superándolos por un marcador de 4-0. El encuentro, disputado en el Estadio Calvo y Bascuñán, permitió a los locales consolidarse en la parte alta de la clasificación general.

La superioridad del conjunto antofagastino se manifestó desde el inicio del compromiso. Apenas a los 3 minutos, Brayan Hurtado abrió la cuenta, seguido por una anotación de Josepablo Monreal a los 20'. La ventaja se amplió rápidamente a los 23' mediante un autogol de Diego Orellana, enviando a los equipos al descanso con un contundente 3-0 a favor de los anfitriones.

Durante la segunda mitad, el cuerpo técnico iquiqueño intentó revertir el escenario mediante modificaciones en su esquema; sin embargo, los cambios no surtieron efecto ante la solidez local. A los 67 minutos, Monreal volvió a marcar para sentenciar el definitivo 4-0, cerrando definitivamente el partido.

Con este resultado, el elenco albiazul alcanzó las diez unidades, situándose en la cuarta posición y a solo dos puntos de los punteros del torneo. En la otra vereda, el presente de los nortinos es preocupante: acumulan tres derrotas en línea y un total de cinco partidos sin conocer de victorias, lo que los mantiene estancados en el duodécimo lugar con apenas cinco puntos.

Respecto a la próxima fecha, Deportes Iquique buscará salir de su crisis el sábado 11 de abril a las 20:00 horas, cuando reciba a Deportes Puerto Montt. Por su parte, Deportes Antofagasta se medirá ante Deportes Temuco el domingo 12 a partir de las 17:30 horas.

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