Delegado Presidencial de Quillota responde a Cecilia Pérez por suspensión del partido de la U: "No hemos recibido ninguna solicitud"

Declaraciones incendiarias fueron las que emitió este domingo la vicepresidenta de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, quien criticó con todo la labor de los delegados presidenciales por la suspensión del choque que debían disputar este lunes el conjunto laico y Unión Española.

En conversación con La Magia Azul, la exvocera en el segundo mandato de Sebastián Piñera manifestó que "no puedo creer que en la única región donde se pueda jugar fútbol y donde los delegados presidenciales no ponen problemas es la región Metropolitana y solamente aquí hay tres estadios: La Florida, Santa Laura y el Monumental, eso no es posible".

En la misma línea, la otrora ministra del Deporte apuntó que "teniendo esta dificultad Unión Española, que es súper entendible, ¿por qué no se jugó en La Calera? Porque al Delegado Presidencial no le gusta, a él le gusta que jueguen los equipos de ahí y si va un equipo de la región Metropolitana tiene que ser sin aforo".

Sus palabras fueron respondidas este lunes por uno de los aludidos, el delegado presidencial de la provincia de Quillota, José Orrego, quien descartó que se hayan negado a albergar el pleito entre universitarios e hispanos en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

"En relación con el emplazamiento que hace la Vicepresidenta de la Universidad de Chile, donde indica que el partido que iba a disputarse hoy entre la Unión Española y la Universidad de Chile, no se jugó en La Calera, aludiendo a que esta decisión habría pasado por mí y esta Delegación Presidencial, quisiera ser enfático en señalar que eso es falso", subrayó el personero de Gobierno.

Orrego fue un paso más allá y aseguró que "como Delegación Presidencial, no hemos recibido ninguna solicitud por parte de los organizadores de este encuentro para que el evento se disputara en nuestra provincia, cosa que es básica para iniciar un proceso de análisis y un proceso administrativo".

Por último, destacó que "esta delegación siempre responde cada solicitud de encuentro deportivo. Ejemplo de ellos son los 70 partidos de fútbol profesional que autorizamos el año 2024 y, que además, según nuestro análisis, podríamos superar este 2025".

