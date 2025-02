Delegado Presidencial de Coquimbo respondió a críticas de Jorge Almirón

En la conferencia previa al partido de este miércoles ante Unión San Felipe por Copa Chile, el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, disparó contra los delegados presidenciales.

En ese sentido, el estratego del Cacique criticó duramente la programación de las 12:00 horas de este domingo del partido ante Deportes La Serena por la primera fecha del Campeonato Nacional.

"El domingo es raro el horario. Es verano, no suma para un buen espectáculo. Hay muchas cosas para mejorar, para que la gente vaya a la gente a la cancha, a las 12 es complejo en esta época del año. Yo no llevaría a mis hijos con el sol de frente a los 8, 9 o 10 años, se enfermarían. Los que toman decisiones están en palco con sanguchito, con aire acondicionado, refresco. Los que pagan están en otro lado. Acepto críticas, pero hay que ayudar a mejorar el espectáculo. Así gana la televisión, la gente que va al estadio, los que vivimos de esto. Que se organice bien. Los delegados presidenciales están en los palcos, están atentando contra el fútbol", lanzó el ex DT de Boca Juniors.

Y el delegado presidencial de la Cuarta Región, Galo Luna, salió a responderle al trasandino, al expresar: "Queremos aclarar primero que el horario del partido entre Deportes La Serena y Colo Colo no lo fijó la Delegación Presidencial, está equivocado. Este es un horario que se programa por parte de la ANFP como parte del trabajo que se hace con la mesa de programación con cada partido de fútbol".

"Insistir en que pese a que esta Delegación Presidencial había entregado la autorización para jugar con público visitante, fue Deportes La Serena quien decidió retirar esa solicitud y rectificar para jugar el partido sin público visitante. Adicionalmente recordar que el estadio de La Serena tiene graves problemas con la iluminación, por lo tanto, no se pueden desarrollar partidos de noche. No solo por razones de seguridad, sino porque no cumplen con la norma exigida para la televisación de los partidos de fútbol", añadió.

Por último, Luna agregó: "Nos parece importante que estas aseveraciones desinformadas puedan ser aclaradas porque no es la voluntad de esta Delegación atentar contra el fútbol ni con el deporte".

