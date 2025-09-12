Delegado Durán reitera que "están todas las condiciones necesarias" para que la Supercopa se desarrolle con normalidad

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó las razones para autorizar la realización de la Supercopa, encuentro entre Colo-Colo y Universidad de Chile pactado para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Tras una última inspección al recinto de Plaza Chacabuco, la autoridad aseguró que "tenemos un compromiso todas las instituciones en el sentido de trabajar colaborativamente para que siempre se pueda desarrollar el fútbol, los eventos deportivos, y que estos se desarrollen con tranquilidad. Con el propósito de que el fútbol sea un espacio de encuentro familiar y le gane a cualquier expresión de violencia".

En la misma línea, agregó que "a partir del momento en que la ANFP, como organizador del espectáculo, hizo la solicitud de este partido, en este estadio y con esta fecha, luego de trabajar colaborativamente con múltiples instituciones, se estableció que este partido fuese el día domingo 14 de septiembre a las 15:00 hora".

El exalcalde de Independencia indicó que "podemos asegurar que hemos trabajado y que están todas las condiciones necesarias para que este partido se desarrolle con normalidad. Hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de ver las vías de acceso, de movilidad y donde estarán las hinchadas, y adicionalmente habrá la prohibición de la venta de alcohol en un perímetro cercano al recinto":

Con respecto a las críticas que ha levantado el choque entre albos y azules, Durán aclaró que "siempre estuvo comprometido tanto por la ANFP como por Unión Española un itinerario que permitía tener las obras terminadas a objeto de poder desarrollar este partido, y por ello hemos dictado la resolución que clasifica este partido como Clase A".

"Se autoriza el partido con un aforo de 9.950 personas y con un conjunto de condiciones con respecto a la conformación de ese público, personas que deben estar en el Registro Nacional de Hinchas, mucha gente que está relacionada con el mundo del fútbol y adicionalmente, en el legítimo marco del derecho de admisión de los organizadores, respecto a la edad de los concurrentes", sumó.

Por último, detalló que "habrá 381 guardias de seguridad, es el mayor número para este estadio y eso demuestra el compromiso de los actores para resguardar la seguridad de los concurrentes. Habrá circuito cerrado, con validadores, sistema de reconocimiento fácil y biométrico".

