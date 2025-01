Delegado apunta a Wanderers tras suspensión de la «Noche Verde»: "Si no da condiciones y seguridad suficiente, no es posible permitirlo"

Como un balde de agua fría cayó en Valparaíso la decisión adoptada por la Delegación Presidencial Regional en torno a no autorizar el desarrollo de la «Noche Verde», evento deportivo donde Santiago Wanderers se estrenaría en sociedad disputando un partido amistoso contra Colo-Colo, el campeón vigente del torneo de Primera División.

El Gobierno señaló, por un lado, que "Wanderers no cumplió con los requisitos administrativos requeridos, ni en tiempo ni en forma"; mientras que desde el elenco caturro, el gerente general, Luis Sánchez Cruz, apuntó a "falta de voluntad política", diciendo que no les entregaron razones puntuales ni de peso para esta decisión.

Tras la controversia abierta por la suspensión de este encuentro deportivo, el delegado Yanino Riquelme se refirió a lo ocurrido señalando que "queremos hacer las cosas bien, queremos que Valparaíso se desarrolle, que crezca; y dentro de esto que las cosas se hagan bien también tenemos que hacerlas bien en los eventos y en la seguridad".

"Para nosotros es clave la seguridad en Valparaíso porque es una de las mayores exigencias que tiene la comunidad. Entonces cuando no hay cumplimiento cabal por parte de quien hace la solicitud, en forma y fondo, respecto del permiso. Yo soy porteño, me da pena, pero hay una responsabilidad superior que tenemos que cumplir como autoridades y si el organizador no nos da las condiciones y la seguridad suficiente, no es posible permitirlo", agregó Riquelme.

Finalmente expuso que "hay un sinnúmero de temas, tanto de fondo como de forma, desde los plazos y el contingente de seguridad específicamente. Se hicieron varios intentos, hubo varias idas y vueltas, pero hay tres informes de Carabineros que son negativos al respecto y, por lo tanto, ya no había mucha opción".

