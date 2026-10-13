Delegación Metropolitana negó autorización y la ANFP confirmó la suspensión de la final de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido y O'Higgins tendrán que seguir esperando para disputar la final de la Copa de la Liga. Es que después de que fuera suspendida en julio pasado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso por el sistema frontal que afectó al país, y se reprogramara para este viernes 16 de octubre en el Claro Arena, la definición no se desarrollará en esa nueva fecha.

La ANFP publicó un comunicado en el cual explicó la determinación de postergar nuevamente el cotejo entre "piratas" y celestes.

"Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes", sostuvo el organismo de Quilín en la misiva.

"La autoridad tampoco autorizó la propuesta alternativa presentada por la ANFP para disputar el partido en el Estadio Santa Laura, en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación", añadió.

Finalmente, sobre la nueva fecha y sede del partido, explicó que se "comunicarán oportunamente".

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