Delantero de U. Española volvió a quejarse del arbitraje: "Están pasando cosas raras"

La 23° fecha del Campeonato Nacional arrancó con un intenso empate 2-2 entre Unión Española y Universidad Católica en el estadio Santa Laura, en un partido donde los hispanos nuevamente quedaron molestos con el arbitraje de Manuel Vergara.

El elenco de colonia jugó con un hombre menos por casi una hora, tras la expulsión del portero Sebastián Pérez. El meta cometió una dura falta penal sobre Clemente Montes y se ganó tarjeta amarilla, pero después recibió una segunda amonestación por reclamos.

Por eso, tras el cotejo, el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, figura de los rojos al marcar dos goles, dijo sentir que "acá pasan cosas raras".

"Hubieron cosas raras que nos perjudicaron a nosotros. El árbitro no ayudó mucho, pero no voy a hablar de eso. Yo creo que están pasando cosas raras, y no es justo para nosotros que nos estamos jugando la vida acá", expresó el charrúa a TNT Sports.

"Estamos peleando por copas internacionales, que es un objetivo de nosotros. Y bueno, ojalá que se revisen estas cosas y no pase nada para el próximo partido. Nosotros estamos en la lucha y vamos a pensar en nosotros", añadió.

Sobre el encuentro, sostuvo que "había que aguantar, correr y meter. Era un partido duro, con uno menos fue muy complicado, pero había que correr y dejar todo en la cancha. Pudimos mantener el resultado, que era lo importante, y se nos escapó ahí al último que casi pudimos convertir. Pero bueno, son cosas del partido y ahora a mirar para adelante".

