Delantero argentino Gianluca Prestianni: "La gente de Chile disfruta del Mundial Sub 20 porque quedaron fuera del otro"

Una situación constante que se ha dado en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile es la guerra entre el público nacional y la selección de Argentina.

Es que la Albiceleste ha sido pifiada en todos los partidos que ha disputado en la cita planetaria, por lo que los jugadores trasandinos han respondido sin tapujos.

El último episodio se vivió tras la victoria por 1-0 ante Italia en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde el delantero Gianluca Prestianni aprovechó para burlarse de la Roja adulta.

"¿La gente de Chile nos chifla? El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando de poder jugar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro", expresó el atacante.

Consignar que en octavos de final, Argentina enfrentará a Nigeria, en un partido que está programado para este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional.

