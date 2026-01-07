Del Río y Casale fueron top ten en la primera etapa del Maratón del Rally Dakar

Una destacada actuación tuvieron los pilotos nacionales Lucas del Río e Ignacio Casale este miércoles en el Rally Dakar, terminando dentro del top ten en la primera parte del Maratón en los vehículos Challenger.

Del Río, ganador del recorrido del lunes, brilló en el trayecto de 452 kilómetros cronometrados en Al-Ula y remató sexto a 18 minutos y 58 segundos del primero, el argentino Nicolás Cavigliasso. En la general, en tanto, el chileno quedó cuarto a 13'32'' del saudí Yasir Seaidan.

Por su parte, "Nacho" terminó el día ocupando la novena ubicación con un crono de 5h55'20'' (+32'08''), situándose en la clasificación en el 10° lugar a casi dos horas del árabe (+1h52'28'').

En los SSV, en cambio, el experimentado Francisco "Chaleco" López no tuvo una buena jornada, cruzando la línea de meta en el vigesimosegundo puesto (+1h18'50''), cayendo hasta la novena posición de la general (+1h50'15''), lejos incluso del tercero, el portugués Alexander Pinto (+47'56'').

Por último, Hernán Garcés fue 47° en la categoría Ultimate (+59'59'') y quedó 36° en la general, a dos horas, 51 minutos y 23 segundos del puntero, el sudafricano Henk Lategan.

Esta jueves se disputará la segunda parte del Maratón con 371 kilómetros de especial entre Al-Ula y Hail.

