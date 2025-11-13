Defensa ruso avisa a la Roja: "Queremos mejorar y vencer a Chile"

Este miércoles, la selección de Rusia igualó a uno ante Perú en Gazprom Arena de San Petersburgo, en un duelo que sirvió de antesala para el choque de este sábado entre el conjunto europeo y Chile.

La escuadra eslava abrió la cuenta tras aprovechar un grosero error del portero incaico Pedro Gallese. Sin embargo, cerca del final del encuentro el arquero local Matvey Safonov tuvo una floja respuesta ante el disparo de Alex Valera que significó la igualdad de la Bicolor.

A pesar de su increíble fallo, el defensa Matvey Lukin respaldó al golero. "Nadie esperaba una disculpa. Todos hacemos lo mismo, todos cometemos errores. No vi el momento. No estoy seguro de haber cometido un error. Matvey es un muy buen portero, muy habilidoso", puntualizó tras el cotejo.

Por otra parte, el central se refirió al estado del césped, reconociendo que "terreno de juego no es de la mejor calidad, eso seguro; se nota. Todos estaban en las mismas condiciones, así que no quiero achacarlo a eso".

Con respecto al desarrollo de las acciones, el zaguero aseguró que "jugamos mejor. Tuvimos muchas ocasiones que no aprovechamos. El rival disparó a puerta, el jugador le pegó bien y marcó. Es una pena perder partidos así, pero seguimos trabajando".

Por último, Lukin anticipó el compromiso del fin de semana frente a la Roja y subrayó que "todos queremos ganar. No solo Valeri Karpin (técnico de Rusia), sino todo el equipo. Queremos mejorar y vencer a Chile".

