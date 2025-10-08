Defensa mexicano pidió disculpas a Chile por polémica celebración de su compañero al final del partido

La goleada por 4-1 con la que la Selección chilena Sub 20 quedó eliminada ante México en los octavos de final del Mundial que se disputa en nuestro país, estuvo marcada por la polémica celebración que hizo el azteca Hugo Camberos sobre el final del cotejo.

A los 86 minutos, Camberos corrió hacia la tribuna, abrió los brazos y festejó su anotación al frente de los hinchas nacionales, situación que provocó la ira de la gente y hasta de los propios jugadores de la Roja, quienes fueron a encarar al delantero, quien recibió tarjeta amarilla por su actuar.

Frente a esto, el defensa mexicano Diego Ochoa ofreció disculpas al público en Valparaíso por la acción de su compañero y reconoció que fue un error.

"A veces la euforia te lleva a hacer estupideces. No había necesidad de festejar de esa manera. Hugo es de los más chicos del equipo, pero eso no es excusa ni mucho menos. La euforia te lleva a festejar y pasarte de esa línea de respeto, nada más", expresó el zaguero en diálogo con AS.

"La verdad es que hay mucho respeto por la gente de Chile. Fue un ambiente increíble, a pesar de tenerlos en contra. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el país, para la ciudad, porque nos han tratado muy bien", añadió Ochoa.

