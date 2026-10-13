Defensa del Betis resalta la figura de Pellegrini previo a partido por la Champions: "Nos inyectó mentalidad ganadora"

El Betis de Manuel Pellegrini recibirá este miércoles al Porto por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League y hay total expectación por lo que pueda hacer el cuadro verdiblanco, considerando su gran inicio de temporada.

Previo al duelo ante el conjunto luso, Marc Bartra, defensa titular del elenco andaluz, llenó de elogios al técnico chileno al destacarlo como clave para cambiar la mentalidad de los jugadores.

"Cada año fuimos creciendo hasta la llegada del míster, que nos inyectó esa mentalidad ganadora en momentos complicados", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Además, añadió que "a nivel de jugadores y staff sentimos que estar en Champions y arriba en La Liga es donde nos gusta estar, pero con los pies en el suelo. Con confianza, pero no confiados, para dar alegrías a los béticos".

Sobre el máximo torneo de clubes del Viejo Continente, sostuvo: "Esta es una competición que, a nivel emocional, te exige carácter y mentalidad. Cualquier detalle en Europa suma mucho. Desde atrás, que se ve todo, sé que los compañeros necesitan que demos todos lo que precisemos en cada momento del partido. Tuve la suerte de jugar Champions con Barça y Dortmund, pero hacerlo con el Real Betis tras estos años de crecimiento lo hace más especial aún".

(Imagen: NurPhoto)

PURANOTICIA