Defensa deja el Capo de Provincia y su futuro apunta a Colo Colo o Católica

Moisés González, defensor central de O’Higgins, anunció este sábado su despedida de la institución que lo vio formarse desde sus inicios. A través de su cuenta de Instagram, el zaguero agradeció al club por 15 años de trayectoria y formación personal y deportiva, resaltando los momentos de aprendizaje y crecimiento que vivió durante su estadía.

El jugador, oriundo de Rancagua, debutó en el primer equipo del Capo de Provincia en 2020 y acumuló un total de 117 partidos oficiales, con un registro de tres goles, 19 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones. González se convirtió en un referente defensivo y un habitual titular del cuadro celeste en las últimas temporadas.

El central no confirmó su destino, pero los rumores lo ubican en la órbita de Colo Colo y Universidad Católica, clubes que estarían interesados en reforzar su defensa de cara a la temporada 2026. La operación aún no se oficializa y se espera que las negociaciones avancen en los próximos días.

En su mensaje de despedida, González expresó su deseo de que O’Higgins siga creciendo y se consolide en el fútbol chileno, destacando su cariño hacia el club y sus compañeros. “Nada más que agradecer por estos 15 años juntos”, concluyó el defensor, cerrando un ciclo que marcó su desarrollo profesional.

PURANOTICIA