Defensa de la selección peruana asegura que "contra Chile no hay amistosos y más en el momento en el que estamos" ante duelo con La Roja

Las selecciones de Chile y Perú se volverán a enfrentar, esta vez en un amistoso a las 20:00 horas de este viernes en el estadio Bicentenario La Florida.

Pese a ser un amistoso, el defensa incaico Miguel Araujo anticipó que se tomarán de forma seria el cotejo, al dejar una picante respuesta en torno a la rivalidad histórica con la Roja.

"Es un partido amistoso, sí, pero es contra Chile y contra ellos no hay amistosos, más en el momento en el que estamos. Necesitamos ganar, darnos una alegría, dar un buen fútbol para poder estar anímicamente bien y recuperarnos de esta etapa", expresó el zaguero de Sporting Cristal ante los medios peruanos.

Sobre los nuevos jugadores convocados, sostuvo: "Hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Los veo con muchas ganas y esa hambre de querer lograr cosas. Ellos deben de traer eso, la pasión, la humildad, las ganas, el sacrificio. Todos esos componentes hacen que una selección se arme un equipo, un equipo se arme una familia y la verdad eso es lo que tratamos de hacer los más grandes".

Por último, Araujo comentó: "Nosotros también hemos sido chicos en algún momento y los más grandes nos han recibido de buena manera, nos han hecho sentir como familia y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ellos son nuevos, pero la selección está abierta para todos".

