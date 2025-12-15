Defensa de la Roja celebró triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones 2025

Chile tiene nuevo Presidente. José Antonio Kast fue electo como nuevo mandatario para el periodo 2026-2030, después de imponerse con más del 58% a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Uno que festejó la victoria del candidato del Partido Republicano fue Benjamín Kuscevic, defensa de la selección chilena.

A través de sus redes sociales, el zaguero que en este 2025 militó en el Fortaleza de Brasil publicó una foto donde aparece posando junto a Kast y su esposa, María Pía Adriasola.

En la publicación, el jugador formado en Universidad Católica escribió el mensaje: "Siempre queriendo lo mejor para Chile. Un orgullo".

Consignar que Kuscevic partiría del Fortaleza y en los últimos días se le ha vinculado para regresar al fútbol chileno como posible fichaje de Colo-Colo o la UC.

