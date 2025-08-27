Defensa de Coquimbo Unido y la ilusión del primer título: "Sabemos que los otros tienen la presión de pelear el torneo"

Cuando faltan nueve fechas para el final, Coquimbo Unido se mantiene como firme puntero del Campeonato Nacional 2025 y aventaja por doce puntos a su escolta Universidad de Chile. Por eso, en el cuadro "pirata" se ilusionan con conquistar el primer título del club en Primera División.

Sin embargo, en el plantel del conjunto aurinegro también se han caracterizado por mostrarse mesurados, tal como lo hizo ahora el defensa argentino Bruno Cabrera.

"Nosotros vamos partido a partido. Ya pasaron bastantes fechas y seguimos ahí, eso te motiva a trabajar el siguiente partido como si fuera el más importante”, comenzó diciendo el zaguero trasandino en conversación con ESPN.

"Si bien es un plantel joven, también es muy maduro. Sabemos que los otros tienen la presión de pelear el torneo. No descubro nada diciendo que Coquimbo no está acostumbrado a estar en esta posición, pero ojalá que con el pasar de los años sea una costumbre", añadió Cabrera.

Ahora Coquimbo Unido se alista para enfrentar este sábado 30 de agosto a Huachipato en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la 22° fecha del certamen.

PURANOTICIA