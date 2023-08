Defensa de Colo Colo Ramiro González reveló que tuvo acercamientos con Universidad Católica y Universidad de Chile

Tras sortear las críticas iniciales de los hinchas, Ramiro González poco a poco se ha ganado a la parcialidad alba a punta de buenas actuaciones que lo tienen como un pilar de la oncena de Gustavo Quinteros.



Pero la historia del zaguero pudo ser muy diferente. En entrevista con El Mercurio, el central reconoció que no solo el Cacique estaba interesado en sus servicios, sino también sus acérrimos rivales, Universidad Católica y Universidad de Chile.



El argentino-chileno comenzó recordando que "estaba en Talleres, un equipo que iba a jugar Copa Libertadores. Era un nuevo desafío, porque por primera vez jugaba en la Primera de Argentina. En eso estaba cuando salió lo de Colo Colo".



En la misma línea, apuntó que "rescindí contrato, me quedaba un año y medio. Y resulta que no se dio, quedé sin club. Platense me abrió las puertas para mostrarme, y después finalmente salió lo de Colo Colo, que era lo que quería".



Fue entonces que González lanzó la bomba: "Había tenido acercamientos con la U y con la UC, pero nunca se concretó más allá de que mi representante tuvo conversaciones con Buljubasich (gerente deportivo del elenco cruzado) … no se dio y se terminó dando lo de Colo Colo, que era lo que realmente quería".



Cabe destacar que el rosarino se perfila como titular para el choque de esta tarde ante Coquimbo Unido, donde el conjunto popular intentará quedarse con los tres puntos para mantenerse cerca del líder Cobresal.

