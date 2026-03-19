Decano histórico: S. Wanderers elimina a Palmeiras y disputará la final de la Copa Libertadores sub-20

Santiago Wanderers derrotó a Palmeiras y jugará por primera vez la final de la Conmebol Libertadores sub-20.

El club de Valparaíso derrotó la noche de este jueves a los brasileños por 2 goles a 1, en un partido disputado en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle, Ecuador.

Los "caturros" firmaron una remontada tras comenzar en desventaja y marcharse al descanso con el marcador en contra.

Sin embargo, en el segundo tiempo los verdes reaccionaron con un doblete de Christian Silva, quien alcanzó cuatro conquistas en el torneo.

El Verdão sufrió tres expulsiones, las de Riquelme Fillipi -autor del gol-, Koné y João Paulo.

En la final de la Copa Libertadores sub-20, el "Decano" enfrentará a Flamengo de Brasil, campeón vigente del torneo y que dejó en el camino a Olimpia de Paraguay.

El partido de disputará este domingo 22 en un horario por confirmar por la Conmebol.

IMÁGENES:

(Imágenes: @libertadoresu20)

PURANOTICIA