Debut sólido de Cornejo en el Dakar: top ten tras exigente primera etapa

El piloto nacional José Ignacio Cornejo tuvo un positivo arranque en el Rally Dakar 2026, al finalizar en el sexto lugar de la primera etapa en la categoría motos, disputada este domingo en Arabia Saudita con un recorrido de 305 kilómetros de especial en la zona de Yabui.

El chileno, que había terminado vigésimo en el prólogo, mostró una clara mejoría en competencia y cruzó la meta a 3 minutos y 48 segundos del ganador de la jornada, el español Edgar Canet, quien se adjudicó la etapa tras la sanción aplicada al botsuano Ross Branch por exceso de velocidad.

Gracias a este rendimiento, Cornejo se convirtió en el mejor representante nacional en la categoría y se posicionó también sexto en la clasificación general, quedando a 4 minutos y 53 segundos del líder, en una tabla muy ajustada tras la primera jornada de competencia.

En cuanto a los otros pilotos chilenos en carrera, Tomás de Gavardo completó la etapa en el puesto 30, a más de 34 minutos del ganador, mientras que Ruy Barbosa, quien había sorprendido en el prólogo con un 14° lugar, terminó esta vez en la posición 34.

La acción del Dakar continuará este lunes, cuando los competidores enfrenten un nuevo desafío entre Yabui y Al-Ula, con un recorrido aún más exigente que incluirá 400 kilómetros de especial, instancia clave para comenzar a marcar diferencias en la clasificación general.

PURANOTICIA