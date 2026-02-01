Debut de la U queda marcado por graves incidentes: Gobierno evalúa quitarle el Estadio Nacional

El debut de Universidad de Chile en la Liga de Primera no fue el soñado. Y no porque la escuadra de Francisco Meneghini no pudiera conseguir una victoria ante Audax Italiano (0-0). Lo que eclipsó el estreno fueron los hechos vandálicos provocados por un grupo de barristas que obligaron a detener el partido debido a que prendieron fuego y destrozaron butacas del sector sur del Estadio Nacional.

Estos hechos, que ya están siendo investigados por la justicia y que deberían terminar con duras sanciones a los implicados, podrían traer también graves consecuencias a Universidad de Chile como club.

De hecho, trascendió que el Ministerio del Deporte buscaría cancelar el acuerdo de arriendo que existe con la U por el reducto de Ñuñoa (que es administrado por el IND).

Este no es el único golpe que podría recibir la U puesto que el Tribunal de Disciplina de la ANFP también podría sancionar al club con partidos a puertas cerradas, sea el estadio en el que Universidad de Chile ejerza como local.

PURANOTICIA