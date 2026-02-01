Debut de la U queda marcado por graves incidentes: Gobierno evalúa quitarle el Estadio Nacional

El estreno de Universidad de Chile en la Liga de Primera ante Audax Italiano terminó sin goles, pero con serias consecuencias fuera de la cancha. Los actos vandálicos protagonizados por barristas en el sector sur del Estadio Nacional obligaron a detener el partido y abrieron la puerta a duras sanciones.
El debut de Universidad de Chile en la Liga de Primera no fue el soñado. Y no porque la escuadra de Francisco Meneghini no pudiera conseguir una victoria ante Audax Italiano (0-0). Lo que eclipsó el estreno fueron los hechos vandálicos provocados por un grupo de barristas que obligaron a detener el partido debido a que prendieron fuego y destrozaron butacas del sector sur del Estadio Nacional.
Estos hechos, que ya están siendo investigados por la justicia y que deberían terminar con duras sanciones a los implicados, podrían traer también graves consecuencias a Universidad de Chile como club.
De hecho, trascendió que el Ministerio del Deporte buscaría cancelar el acuerdo de arriendo que existe con la U por el reducto de Ñuñoa (que es administrado por el IND).
Este no es el único golpe que podría recibir la U puesto que el Tribunal de Disciplina de la ANFP también podría sancionar al club con partidos a puertas cerradas, sea el estadio en el que Universidad de Chile ejerza como local.
