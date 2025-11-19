De Paul dice que el plantel se ha sentido "muy bien" con Ortiz y aborda el posible regreso de Cortés a Colo-Colo

En vísperas del partido de este domingo de Colo-Colo ante Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera, Fernando De Paul, expresó su completo respaldo a la gestión que ha realizado el director técnico Fernando Ortiz desde su arribo al club a inicios de septiembre.

En rueda de prensa, "Tuto" aseguró que "nos hemos nos hemos sentido muy bien, no solo con Fernando, sino con todo su cuerpo técnico. Creo que tiene una muy buena manera de trabajar, muy organizado, y creo que si bien nos ha costado a nosotros dentro de la cancha mantener su idea a lo largo de un partido, sí lo hemos hecho por momentos".

En la misma línea, el arquero recordó el trámite del cotejo ante Unión Española y señaló que "nos costó el primer tiempo, el segundo tiempo fuimos mejorando, con un hombre menos creo que también lo hicimos de buena manera. Yo creo que como todo necesita un tiempo, más sabiendo que él agarró un equipo en funcionamiento, un equipo ya armado, y en el momento que él tome sus propias decisiones, digamos para formar un equipo, seguramente va a ser mejor aún para él".

Aunque el cuadro popular está en plena lucha por clasificar a Copa Sudamericana, el arquero fue autocrítico. "Tuvimos golpes duros durante todo el Campeonato y acá hay que reponerse, o sea, acá la exigencia siempre es la máxima, ahora depende de nosotros. No queríamos llegar de esta manera a fin de año, es la realidad. Estamos muy dolidos, con mucha bronca, pero ahora tenemos que dejar eso un poco de lado y enfocarnos en los tres rivales que tenemos porque no tenemos margen", subrayó.

Con respecto a un posible regreso de Brayan Cortés una vez que termine su préstamo en Peñarol, el golero sostuvo que "él pertenece al club, no sé qué pasará. Espero que sea lo mejor para él y lo mejor para el club. Si vuelve, este es su lugar también, así que no pienso más allá de eso".

Por último, De Paul salió en defensa del cuestionado Esteban Pavez, puntualizando que "es nuestro capitán, junto al 'Vicho' (Pizarro) y Arturo (Vidal). Por más que se hable, nosotros tenemos claro quiénes son nuestros líderes y no nos modifica nada eso".

