De Paul califica de "difícil" el partido ante D. Limache y recalca que "hicieron un gran campeonato el año pasado"

Todo indica que finalmente Esteban Pavez partirá de Colo-Colo, pues el volante tiene casi todo listo para fichar en Alianza Lima de Perú, lo cual se debería aprobar en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles.

Bajo ese contexto, Fernando De Paul se refirió a la inminente partida de su compañero en el conjunto albo y adelantó lo que será el partido ante Deportes Limache por la primera fecha de la Liga de Primera.

"Lo que siga de acá en adelante para Esteban, desearle siempre lo mejor. Es un referente, capitán y, sobre todas las cosas, colocolino. Él siempre estuvo a disposición y nos hizo entender lo que significa esta institución para el país. Estoy muy agradecido con él", expresó el arquero en conferencia de prensa.

Además, anticipó el debut del equipo en la Liga de Primera este sábado ante Deportes Limache: "Obviamente es un partido difícil. Limache hizo un gran campeonato el año pasado, nos costó mucho enfrentarlo. Trataremos de empezar el año de la mejor manera, con un triunfo. Estamos trabajando para eso".

"Estamos con muchas ganas y mucha ilusión para lo que viene. Nos hemos preparado de muy buena manera en la pretemporada. Los chicos que llegaron se han incorporado de buena forma. Esperamos arrancar con un triunfo ante Limache", añadió.

Respecto a la opción de que llegue un nuevo arquero para luchar el puesto con él, sostuvo: "El cuerpo técnico y la directiva tomarán la decisión si creen que es necesario. Yo me siento bien, he trabajado mucho para este momento. Después, que se hable de refuerzos, eso siempre va a pasar, no solamente en el puesto del arquero".

