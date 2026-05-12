De la ilusión en Roma al golpe en Oeiras: Garin cae ante el 216° del mundo y se aleja del Top 100

Un drástico contraste experimentó Cristian Garin (104° del ranking ATP) durante sus últimos días en el circuito. Luego de exhibir un gran nivel frente al 23 del mundo en la segunda ronda del prestigioso Masters 1000 de Roma, el tenista nacional protagonizó una inesperada y temprana eliminación en el Challenger de Oeiras IV, certamen donde se presentaba con la misión de defender la corona.

En un duelo que se extendió por dos horas y 35 minutos, el "Tanque", quien asomaba como el primer cabeza de serie del torneo, tropezó frente al argentino Lautaro Midón (216°). El jugador trasandino, que se sumó al cuadro como alterno, se impuso por parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 ante un chileno que lució irreconocible, acumulando constantes fallos y desperdiciando múltiples oportunidades generadas a su favor.

El desarrollo del compromiso arrancó con intercambios de quiebres entre ambos tenistas. No obstante, el nacido en Arica logró arrebatarle nuevamente el servicio al argentino en el tercer juego, estableciendo una ventaja transitoria de 3-1. Pese a este escenario favorable, el desempeño del nacional sufrió un declive inexplicable: cedió cinco juegos en línea, incluyendo dos breaks, permitiendo que su adversario se adjudicara la primera manga.

La dinámica de rupturas mutuas se repitió en el amanecer del segundo set. Tras ese inicio irregular, los dos competidores lograron estabilizar sus turnos de saque, manteniendo la paridad en el marcador. Justo cuando el desenlace apuntaba hacia un tiebreak, "Gago" consiguió un quiebre clave en el duodécimo game, forzando así la disputa de un parcial definitivo.

Durante la manga decisiva, los errores no forzados volvieron a ser la tónica en el juego del nortino, costándole la pérdida de su servicio en el quinto juego. Aunque consiguió recuperarse con un break en el octavo game, su siguiente turno de saque fue desastroso: lo entregó en cero y cometiendo una doble falta. Este tropiezo le dejó el camino libre al argentino, quien selló su triunfo en el décimo juego sin encontrar resistencia.

Este revés resulta especialmente doloroso para Garin, considerando que partía como el principal favorito para alcanzar el bicampeonato en suelo portugués. Como consecuencia directa, el chileno no logrará reinsertarse en el top 100 la próxima semana (actualmente desciende al puesto 113 en el ranking en vivo). Además, este resultado lo deja con un panorama lleno de incertidumbres de cara a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará a disputarse el próximo domingo 24 de mayo.

Por otro lado, cabe destacar que Tomás Barrios (134°) se mantiene como el único representante nacional en competencia dentro de Oeiras. El chillanejo se estrenó el lunes superando al estadounidense Michael Zheng mediante un doble 6-4. En la ronda de octavos de final, su rival será el norteamericano Nishesh Basavareddy (154°), verdugo del argentino Genaro Alberto Olivieri (214°), a quien derrotó con un marcador de 6-1, 1-6 y 6-3.

PURANOTICIA