De disputar el Mundial a Macul: Aníbal Mosa confirma acuerdo para que Vozinha llegue a Colo-Colo

Ya es un hecho. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ratificó que Colo-Colo llegó a un total acuerdo con el arquero mundialista Vozinha, quien fue distinguido en el equipo ideal del torneo planetario que acaba de terminar y que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México.

En el curso de la tarde de este viernes comenzaron de forma inicial a surgir las informaciones desde Argentina, que señalaban que el golero titular de la selección de Cabo Verde aceptó las condiciones del "Cacique".

En la antesala del inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, el máximo accionista de la concesionaria que administra a los albos ratificó este fichaje: "Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante".

"Llegamos a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar. Así que ratificar que va a ser jugador de Colo-Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponda y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", añadió.

Mosa añadió que el golero, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, logró aunar la opinión de los directivos: "Aquí las decisiones las consensuamos todos y llegamos a la conclusión de que era un nombre que podía aportarle al club".

El mandamás de Blanco y Negro reconoció que el entrenador Fernando Ortiz quedó conforme con este fichaje, el cual no obedece de forma exclusiva a un tema comercial: "Creo que reúne dos condiciones. Deportivamente vimos su desempeño que tuvo en el Mundial, entonces es un deportista, es un portero que reúne las condiciones como para estar acá en Colo-Colo. Y no es solo marketing. Obviamente que él tiene aditivos de marketing, pero él viene de hacer un muy buen Mundial. Él deportivamente está muy apto, está en condiciones, así que por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque resulta que coloca nuestro club también en la órbita mundial".

Cabe señalar que el portero de 40 años compartirá el puesto con Gabriel Maureira, quien en septiembre tomará parte de los Juegos Suramericanos con la selección Sub-20 en Santa Fe, Argentina.

(Imagen: Lynne Sladky / Ap Photo/ Lynne Sladky)

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