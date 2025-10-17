Davor Suker sobre Alexis Sánchez: "Es un hombre de experiencia y va a ir cada día mejor"

El ex delantero croata Davor Suker es otro de los históricos ex futbolistas que está en Chile por el Mundial Sub 20.

El otrora atacante aprovechó su estadía en el país para referirse a Alexis Sánchez, quien ha tenido un destacado inicio en el Sevilla de España, elenco al que el europeo defendió.

"Alexis es un hombre de experiencia, seguro que tiene virtudes para jugar allí y yo sé cómo piensan los sevillanos, que quieren arte, y de verdad él lo puede hacer: Engaño, un gran dribbling y los goles, y seguro que va a ir cada día mejor", reconoció el balcánico ante la prensa en el Estadio Nacional.

"Sobre otros jugadores en Sevilla, le deseo toda la suerte del mundo. También el argentino (Matías Almeyda) que es entrenador. Que marquen muchos goles, que tengan éxito y que suban hasta UEFA (Conference), Europa League o Champions League", añadió.

Además, recordó una amistad que mantiene actualmente con Iván Zamorano: "Sevilla me ha dado la oportunidad de jugar en Liga española, marcar los goles, participar con Iván Zamorano, mi colega, mi atacante, mi hombre de la guerra para ir a ganar y marcar los goles. Hablé con él, saludé a su familia, antes del Real Madrid-Barcelona vamos a ir a comer".

Sobre los pasos que debería hacer la Federación de Fútbol de Chile para elevar el nivel en la formación de jugadores, sostuvo: "Es muy fácil. Trabajar más en colegios, buscar más torneos, buscar torneos regionales. Esto hace Croacia. El fútbol se juega con el balón 11 contra 11. Entrenadores, el presidente que necesita ordenar todo esto, grassroot project. Vamos a copiar, ¿qué país vamos a copiar? Hay que trabajar duro. ¿Cuántos partidos durante la semana la Federación Chilena ha visto, ha hecho? Seguro que tienen niños por la calle. Son 20 millones, entonces hay que ir a trabajar, nada más. La fórmula es muy fácil, pero esto dura seis o siete años, no es instantáneo".

En cuanto al Mundial sub 20, comentó: "España, Chile, Marruecos, Japón me han sorprendido. He visto algunos partidos por televisión y estoy seguro que a partir de los próximos siete, 10 años estos jugadores van a ser la big pauta en el fútbol mundial. Seguro que alguno ya está participando en los equipos grandes y hay un gran futuro".

Por último, Suker recordó el título mundial juvenil que logró con Yugoslavia en 1987 en Chile: "Hemos tenido el gran éxito con el Mirko Jozic como seleccionador, que nos unió bien, que no era fácil en un torneo tan largo. Un entrenador es pieza clave, y Mirko Jozic era como un papá. Chile ha tenido grandes jugadores, como Luka Tudor, Camilo Pino y otros, que de verdad manejaban bien el balón. Me emocioné cuando escuché los himnos, los gritos, el "Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le, Viva Chile. Me emocioné un poquito porque hace 38 años pasé por ahí por el vestuario, pasé por la grada. Recuerdo nuevas palabras, porque no hemos hablado español cuando la gente en el estadio pedía café o Coca-Cola".

"Le mandé muchísimos recuerdos a mis ex compañeros, las fotos del estadio, videos y todo el mundo ilusionado. Yo sé que todo el mundo ama el Chile. Ganar aquí una Copa del Mundo es un éxito para cada persona y cada joven jugador que comienza a jugar al fútbol", complementó.

