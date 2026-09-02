Darío Osorio tras dar el salto al Crystal Palace de la Premier League: "Es un sueño que tenía desde pequeño"

Darío Osorio dejó atrás el Midtjylland de Dinamarca para dar el salto a la Premier League como fichaje del Crystal Palace, el cual se dio sobre el cierre del mercado de pases del fútbol europeo.

Y tras ser anunciado en redes sociales, el joven delantero chileno dio su primera entrevista al cuadro inglés, donde manifestó toda su alegría por arribar a la competencia británica.

"Me siento muy emocionado, con ganas de comenzar a entrenar, de conocer a mis compañeros. Estoy muy feliz por este paso (en mi carrera)", comenzó diciendo el atacante nacional.

"Estoy muy ilusionado con llegar a la Premier League, es un sueño que tenía desde pequeño y estoy con muchas ganas de poder jugar", añadió el oriundo de Hijuelas.

Sobre lo que puede aportar al elenco británico, sostuvo: "Mi fortaleza es que me gusta jugar en equipo, más que individualmente. Querer siempre aportar al colectivo y ganar los partidos en todo momento. Este desafío lo estuve esperando toda la vida, para mí, es un desafío personal y futbolísticamente hablando".

Por último, Osorio envió un mensaje a los fanáticos del Crystal Palace: "Está difícil (hablarles algo), pero les quiero decir que estoy muy emocionado de llegar a este club y espero conocerlos luego en el campo".

(Imagen: @cpfc)

PURANOTICIA