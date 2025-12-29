Darío Osorio sumó un nuevo reconocimiento por su gran temporada en Dinamarca

Siguen las buenas noticias para el seleccionado nacional Darío Osorio gracias a su gran campaña con la camiseta del FC Midtjylland, donde acumula seis goles y ocho asistencias en lo que va de temporada.

Luego de haber sido escogido como el mejor extremo por derecha de la Superliga de Dinamarca, ahora el chileno ingresó en un ranking elaborado por el prestigioso sitio de estadísticas Sofascore.

Es que el oriundo de Hijuelas se posicionó en el segundo lugar del lista de los mejores futbolistas hispanohablantes sub 23 con una nota promedio de 7.36, apenas por debajo del peruano Joao Grimaldo (7.37).

Osorio supera en la clasificación a los argentinos Nicolás Paz del Como de Italia (7.34), al trasandino Matías Soulé de la Roma (7.25), al ecuatoriano Piero Hincapié del Arsenal FC (7.13), entre otras promesas del continente.

PURANOTICIA